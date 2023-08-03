RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС ввел новые санкции против Беларуси

Фото: ЕС ввел новые санкции против Беларуси  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет ЕС сегодня ввел новые ограничительные меры против Беларуси в связи с незаконным вторжением России в Украину и в ответ на причастность Минска к агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

В частности, новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь.

Эти меры распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому прогрессу Беларуси.

Совет ЕС также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли. Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствие с режимом санкций в отношении России.

"Эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке ввиду срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности", - говорится в сообщении.

Санкции против Беларуси

Ранее издание Politico писало, что санкции Европейского Союза против Беларуси  будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей. По словам х дипломатов ЕС, новый пакет санкций включает 38 физических и трех юридических лиц.

Напомним, послы стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. 18 июля стало известно, что ЕС все-таки введет новые санкции против Беларуси, которые не могли быть приняты с января.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЕвросоюз