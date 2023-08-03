ЕС ввел новые санкции против Беларуси

В частности, новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь.

Эти меры распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому прогрессу Беларуси.

Совет ЕС также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли. Изменения также приводят санкции в отношении Беларуси в соответствие с режимом санкций в отношении России.

"Эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке ввиду срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности", - говорится в сообщении.

Санкции против Беларуси

Ранее издание Politico писало, что санкции Европейского Союза против Беларуси будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей. По словам х дипломатов ЕС, новый пакет санкций включает 38 физических и трех юридических лиц.

Напомним, послы стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против Беларуси в среду, 26 июля.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не спешит вводить новые санкции против Беларуси. 18 июля стало известно, что ЕС все-таки введет новые санкции против Беларуси, которые не могли быть приняты с января.