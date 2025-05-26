ЕС и Украина готовятся к переговорам о новом торговом соглашении, - польский министр

Украина и ЕС готовятся к переговорам о новом торговом соглашении. Польский министр подчеркнул необходимость соответствия украинского агросектора европейским стандартам.

Об этом он сообщил во время выступления в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa .

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что Украина должна привести свое сельское хозяйство в соответствие с европейскими стандартами.

6 июня завершается срок действия действующей либерализации торговли с Украиной. Вместо нее будут введены временные меры, которые вернут торговлю к условиям Соглашения об ассоциации 2016 года, с некоторыми исключениями, в частности освобождением от лицензирования для отдельных видов экспорта.

По словам Секерского, эти объемы очень выгодны для Польши, ведь квоты на импорт сельхозпродукции из Украины остаются низкими.

"Мы хотим, чтобы здесь был баланс, а также чтобы Украина начала производить по европейским стандартам. Это также то, за что выступают польские фермеры и польские потребители - чтобы эти товары качественно соответствовали тем товарам, которые мы производим в Европе", - сказал министр

Польский министр подчеркнул, что польские фермеры и потребители хотят видеть на рынке продукцию, которая соответствует европейским стандартам качества.

Соответствующая адаптация украинского сельского хозяйства, по его мнению, также может привести к росту цен на украинскую продукцию.

Торговое соглашение

Новые временные меры будут действовать до заключения нового торгового соглашения между Киевом и Еврокомиссией, которая уже начала подготовительные переговоры.

Секерский подчеркнул, что дальнейший ход дискуссий зависит от ситуации на фронте войны с Россией.

"Мы должны учитывать, что в зависимости от ситуации на фронте, дискуссия о масштабах открытия и либерализации европейского рынка для украинских товаров может идти по-разному", - заявил Секерский.