ЕС создает коалицию со странами Азии и Америки для ответа на пошлины Трампа, - Bloomberg

ЕС активизирует взаимодействие

ЕС готов усилить дипломатические и торговые связи с Канадой, Японией и другими странами, пострадавшими от новых угроз Трампа. Чиновники ЕС ведут конфиденциальные переговоры о координации ответных действий. Контакты включают обсуждение совместных мер против американских тарифов.

Переговоры ЕС и США по торговле затянулись и зашли в тупик по ряду вопросов: тарифы на автомобили и сельхозпродукцию до сих пор остаются нерешенными. Члены ЕС были информированы об этом в воскресенье.



Экспансия на азиатские рынки

Глава отдела конкуренции ЕС Тереса Рибера заявила из Пекина, что Брюссель намерен расширить торговые соглашения с Индией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидается, что договоренности с Индией завершатся к концу года. Визит Риберы также касается климатических переговоров с китайскими чиновниками.

Отсрочка и подготовка контрмер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о продлении действия замороженных контрмер против США до 1 августа. Это было сделано с целью дать шанс переговорному процессу, при этом продолжается подготовка возможной новой волны ответных шагов.

Суммарный объем возможных мер оценивается в 21 млрд евро, а в резерве уже лежит план на 72 млрд евро плюс экспортные ограничения. ACI - механизм принуждения - пока не будет применен.

Реакция Франции и Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ускорить подготовку надежного пакета контрмер, включая использование ACI, если соглашения не будет достигнуто до 1 августа.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что 30% тариф - это удар "в сердце" немецкого экспорта, и подчеркнул важность единства в ЕС и диалога с США.

Экономические риски и прогнозы

Аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что введение 30 % тарифов приведет к снижению ВВП еврозоны на 1,2% к концу 2026 года. Тем не менее в отчете говорится, что это может быть просто тактический ход в переговорах.

Переговоры продолжаются: США предлагают 10 % общий тариф с исключениями для авиации и медицины, а ЕС стремится снизить пошлины на сельхозпродукцию и алкоголь. Однако текущие и потенциальные секторальные меры Трампа (25-50 %) все еще находятся в силе и пока не сняты.