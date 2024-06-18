В ЕС создали Аудиторский совет для контроля над 50 млрд евро по программе Ukraine Facility
Европейская Комиссия приняла решение о создании Аудиторского совета для оценки эффективности и мониторинга использования финпомощи Украине в рамках программы Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение Еврокомиссии.
Отмечается, что целью инициативы является обеспечение прозрачности и предотвращения мошенничества, коррупции и конфликта интересов в ходе реализации программы.
Ревизионная комиссия будет работать до 30 апреля 2028 года в Брюсселе в составе трех человек с опытом проведения аудиторских мероприятий.
Секретариат совета будет располагаться в Киеве. Аудиторов обязали ежегодно не менее шести раз посещать Украину для выполнения своих обязанностей.
Кроме того, ежегодно в Брюсселе будут проводиться не менее шести заседаний Аудиторского совета для обсуждения результатов проверок. При необходимости, председатель совета может созывать дополнительные заседания.
В состав совета могут входить также наблюдатели от стран, которые делают взносы в фонд по поддержке Украины.
Ключевые задачи Аудиторского совета:
- помощь Еврокомиссии в постоянном мониторинге систем управления и контроля Украины по использованию средств ЕС. При необходимости сигнализировать о любых системных проблемах или потенциальных недостатках этих систем. Предотвращать, исправлять, отчитываться, эффективно реагировать и расследовать возможные случаи мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений, связанных с любыми расходами, финансируемыми в рамках Программы;
- имеет право запрашивать информацию и обращаться к компетентным органам, а также проводить собственные проверки и проверки на местах системы управления и контроля за расходованием средств. Итоговые отчеты, в соответствующих случаях, должны содержать рекомендации для Украины по совершенствованию ее системы управления и контроля и предоставляться Комиссии;
- отчитываться с периодичностью не менее одного отчета каждые три месяца. В отчетах должна подаваться информация Еврокомиссии о результативности и эффективности украинской системы управления и контроля за средствами. Информация о выявленных нарушениях должна быть немедленно передана Еврокомиссии;
- принимать рекомендации для Украины во всех случаях, когда компетентные органы власти не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления, исправления, расследования и преследования мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений, которые повлияли или могут серьезно повлиять на надлежащее финансовое управление расходами;
- безотлагательно направлять отчеты и информацию о нарушениях Еврокомиссии, Европейскому управлению по борьбе с мошенничеством и Европейской прокуратуре. При необходимости, Аудиторский совет также может делиться своими отчетами и информацией с украинскими органами власти для принятия мер по пресечению нарушений;
- обращается к Украине с просьбой о помощи в получении информации и документов, включая любые электронные данные, и просить официальный Киев принять все необходимые меры для облегчения работы лиц, которым поручено осуществлять проверки.
Программа Ukraine Facility
Ukraine Facility - это программа финансовой поддержки восстановления и модернизации Украины от Европейского Союза на срок 2024-2027 годов, общим объемом 50 млрд евро.
Решение о выделении Украине 50 млрд евро по программе было одобрено 1 февраля во время саммита лидеров ЕС.
14 мая Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам утвердил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Согласно ему, Украина получит 1,9 млрд евро безусловного финансирования.
22 мая Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании для реализации программы Ukraine Facility. А 6 июня Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение.
В рамках Первого компонента плана Ukraine Facility, украинские общины получат более 1 млрд евро на восстановление и реконструкцию.
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