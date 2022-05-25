RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС, США та Британія створили групу для розслідування військових злочинів РФ

Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз, США та Британія створили міжнародну групу спеціалістів для розслідування військових злочинів РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Зазначається, що Консультативна група з питань злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) допомагатиме Офісу генпрокурора України у розслідуванні звірств солдатів РФ.

"Ця ініціатива безпосередньо підтримуватиме зусилля Генеральної прокуратури України з документування, зберігання та аналізу доказів військових злочинів та інших злочинів, скоєних військовослужбовцями російських військ в Україні, з метою притягнення до кримінальної відповідальності", - наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

При цьому учасниками консультативної групи стануть фахівці з військових злочинів з Європейського Союзу, США, Великої Британії та інших країн.

Більшість кримінальних експертів будуть знаходитися у Польщі через ситуацію безпекову ситуацію. Але вони планують завжди бути на зв'язку з колегами в Україні та їздити туди за потреби.

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Ірина Венедиктова заявляла, що 48 російських солдатів найближчим часом судитимуть за підозрою у військових злочинах. При цьому розслідується близько 13 тисяч подібних справ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиВеликобританіяЕнтоні БлінкенВійська РФВійна Росії проти України