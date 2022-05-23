В Україні судитимуть ще 48 російських солдатів, - Венедиктова

48 російських солдатів найближчим часом судитимуть за підозрою у військових злочинах. При цьому розслідується близько 13 тисяч подібних справ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова під час виступу на Давоському форумі.