ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні судитимуть ще 48 російських солдатів, - Венедиктова

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 21:00
В Україні судитимуть ще 48 російських солдатів, - Венедиктова Фото: генеральний прокурор України Ірина Венедиктова (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Іван Носальський

48 російських солдатів найближчим часом судитимуть за підозрою у військових злочинах. При цьому розслідується близько 13 тисяч подібних справ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова під час виступу на Давоському форумі.

"Ми вже порушили близько 13 тисяч справ, пов'язаних лише з військовими злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам", - заявила Венедиктова.

При цьому вона додала, що українські правоохоронці мають список приблизно з 600 підозрюваних у причетності до військових злочинів. Дві кримінальні справи стосовно трьох осіб вже перебувають на розгляді судів.

Нагадаємо, раніше російський військовий Вадим Шишімарін під час досудового розслідування зізнався, що він убив мирного жителя на Сумщині.

У понеділок, 23 березня, Київський суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством та засудив до довічного терміну ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура України Ірина Венедіктова Війна Росії проти України
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення