В ЕС упростили механизм приостановления безвиза для 61 страны, среди них Украина

Европейский парламент принял законопроект, который облегчает процедуру приостановления или отмены безвизового режима для стран, нарушающих права человека, международное гуманитарное право или представляющих угрозу безопасности ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Законопроект касается 61 государства, в том числе и Украины, граждане которых сейчас могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на короткий срок - до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Ранее безвиз могли временно приостановить только из-за роста количества нелегальных мигрантов, преступлений и отказов в предоставлении убежища. Теперь список причин расширили.
В частности, ЕС сможет лишать безвиза страны, которые:
Также ЕС получил право приостанавливать безвиз отдельно для чиновников, если они причастны к нарушениям прав человека или действий своего правительства, угрожающих безопасности.
Отмечается, что новые правила делают механизм более гибким и позволяют действовать быстрее, если страна злоупотребляет безвизом или не придерживается международных стандартов.
Для вступления в силу документ еще должен быть утвержден Советом ЕС.
Напомним, в июле Европейский парламент окончательно утвердил введение новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Она должна заработать 12 октября и охватить все страны Шенгенской зоны в течение 180 дней.
Украинцы, которые путешествуют в Европу по безвизу, также будут подпадать под действие новой системы. Сбор биометрических данных, электронная регистрация и отсутствие штампов в паспорте - основные изменения, с которыми они могут столкнуться на границе украинцы.