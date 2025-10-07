В ЕС упростили механизм приостановления безвиза для 61 страны, среди них Украина

Законопроект касается 61 государства, в том числе и Украины, граждане которых сейчас могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на короткий срок - до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Ранее безвиз могли временно приостановить только из-за роста количества нелегальных мигрантов, преступлений и отказов в предоставлении убежища. Теперь список причин расширили.

В частности, ЕС сможет лишать безвиза страны, которые:

нарушают международные права человека или гуманитарное право;

не выполняют решения международных судов;

запускают программы "золотых паспортов";

для иностранных инвесторов;

используют мигрантов в политических целях;

проводят политику, противоречащую правилам ЕС.

Также ЕС получил право приостанавливать безвиз отдельно для чиновников, если они причастны к нарушениям прав человека или действий своего правительства, угрожающих безопасности.

Отмечается, что новые правила делают механизм более гибким и позволяют действовать быстрее, если страна злоупотребляет безвизом или не придерживается международных стандартов.

Для вступления в силу документ еще должен быть утвержден Советом ЕС.