ЄС може створити військову місію в Україні, - Welt

ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні. Військово-консультативна і навчальна місія ЄС стала б вираженням солідарності з Україною через триваючу військову діяльність РФ на кордонах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Welt am Sonntag .

Через не спадаючу напруженість між Україною і РФ, в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою "Військова консультативна і навчальна місія ЄС в Україні" (EUATM), пише видання.

На створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.

Наприкінці липня керівники МЗС і Міноборони України направили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про її створення. Також ЄС розглядає низку інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України.

Серед них розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектору цивільної безпеки України, яка існує з 2014 року.