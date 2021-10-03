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ЄС може створити військову місію в Україні, - Welt

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Брюссель, Неділя 03 жовтня 2021 09:42
ЄС може створити військову місію в Україні, - Welt Фото: ЄС може створити військову місію в Україні (csamir.com)
Автор: Анастасія Рокитна

ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні. Військово-консультативна і навчальна місія ЄС стала б вираженням солідарності з Україною через триваючу військову діяльність РФ на кордонах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Welt am Sonntag.

Через не спадаючу напруженість між Україною і РФ, в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою "Військова консультативна і навчальна місія ЄС в Україні" (EUATM), пише видання.

На створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.

Наприкінці липня керівники МЗС і Міноборони України направили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про її створення. Також ЄС розглядає низку інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України.

Серед них розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектору цивільної безпеки України, яка існує з 2014 року.

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