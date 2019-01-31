У ЄС створили механізм торгівлі з Іраном в обхід американських санкцій

Для цього була створена компанія INSTEX

Германия, Франция и Великобритания создали механизм, который позволит европейским компаниям торговать с Ираном в условиях санкций США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телерадиокомпанию NRD.

Указано, что целевая компания, штаб-квартира которой находится в Париже, уже зарегистрирована, она получила наименование INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges, Инструмент в поддержку торговых обменов, - ред.).

Так, задача компании - создать платежный канал для расчетов с Ираном после восстановления режима американских санкций. Руководить ей будет немецкий управляющий директор, при этом Великобритания будет председательствовать в наблюдательном совете, в который каждая из стран направит одного представителя МИДа.

Издание сообщает, что к механизму смогут присоединиться и другие страны Евросоюза.

Таким образом, задача INSTEX - оживить торговлю с Тегераном. Однако, как подчеркивает издание, сделать это будет трудно, поскольку многие компании уже ушли из Ирана и разорвали с ним связи.

Кроме того, DW отмечает, что созданная компания не сможет защитить европейские компании от санкций США, поэтому в ее услугах будут заинтересованы только те фирмы, которые не опасаются закрытия доступа на американский рынок и других ограничительных мер Вашингтона.

Сообщается, что механизм будет действовать следующим образом: Иран поставляет в ЕС нефть и другие товары, однако вырученные деньги будут направляться не в иранские банки, а европейским компаниям, которые поставляют в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.

Напомним, ранее анонсировалось, что Франция, Британия и Германия могут объявить о создании специального финансового механизма для обхода американских санкций против Ирана уже на этой неделе.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале года государства-члены Европейского союза сообщали, что заканчивают работу над созданием "механизма специального назначения", который позволит европейским компаниям рассчитываться с иранскими в обход американских санкций.

Так, в начале ноября 2018-го Администрация президента США Дональда Трампа возобновила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года.