Опозиція Британії не буде підтримувати змінений законопроект по Brexit

Фото: Джеремі Корбін (з відкритих джерел)

Глава опозиції заявив, що зміни не будуть принципово новими

Лідер опозиції Британії Джеремі Корбін заявив, що якщо законопроект по Brexit буде в основному схожий на той, який був раніше, то вони не будуть підтримувати нову спробу прем'єра-міністра Терези Мей здійснити операцію по виходу Британії з складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Корбін розповів, що поки вони не бачили новий законопроект.

"Ніщо з того, що я чув, не змушує мене думати, що він принципово відрізняється від попереднього законопроекту, який був висунутий, тому на даний момент ми його не підтримуємо", - заявив лідер британської опозиції.

Зазначимо, що обговорення пропозицій поліпшення угоди по Brexit почнеться вже в понеділок, 20 травня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мей запропонує парламенту варіанти поліпшення угоди по Brexit. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що не буде просто просити депутатів подумати ще раз, а замість цього попросить їх свіжим поглядом оцінити нову і кращу угоду і підтримати її