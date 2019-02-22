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ЄС погодив правила авіабезпеки на випадок Brexit без угоди

Новини » Політика    22.02.2019 - 16:12
ЄС погодив правила авіабезпеки на випадок Brexit без угоди
Іллюстративне фото (pxhere.com)

Йдеться про сертифікацію певної аеропродукції

Посли країн ЄС погодили запобіжні заходи для збереження безпеки авіаційних сполучень на випадок виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) без угоди. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Європейської Ради.

Йдеться про сертифікацію певної аеропродукції, запасних частин та повноважень персоналу, залученого до експлуатації та обслуговування авіаційної техніки.

"ЄС здійснює кроки для забезпечення високого рівня авіаційної безпеки у власному повітряному просторі на випадок, якщо Великобританія виходитиме з ЄС без погодженої угоди. Посли країн-членів в форматі Комітету постійних представників погодили домовленість з Європейським Парламентом з проекту правил щодо продовження авіаційних сертифікатів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявляв про можливе порушення авіасполучення в Європі, у разі Brexit без укладення угоди з ЄС. Де Жунак зазначив, що раніше були прийняті керівні принципи IATA, які стосуються авіаперевезень між Британією та ЄС, але вони побудовані та враховують рівні повітряного трафіку 2018 року, в той час як у 2019 році очікується зростання обсягу пасажирських перевезень в Європі.

РБК-Україна писало, що глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер не виключив "жорсткий" BrexitРаніше британські депутати доручили Мей домогтися змін положення договору про гарантії збереження "прозорості" кордонів між Республікою Ірландія і Північною Ірландією.

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