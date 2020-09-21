ЄС збирається посилити контроль за великими цифровими компаніями

Європейська комісія посилить контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями. Йдеться про такі компанії як Apple, Google, Amazon і Facebook.

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю Financial Times.

Він пояснив, що контроль необхідний як для захисту споживачів, так і менш великих конкурентів цифрових компаній. Нові правила планують розробити до кінця року.

Також Бретон зазначив, що Брюссель розглядає введення системи рейтингів, за допомогою якої зацікавлені сторони могли б оцінювати дотримання цифровими компаніями податкових вимог, а також швидкість, з якою вони видаляють незаконний контент.

Раніше РБК-Україна писало, що антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Facebook, Google та Amazon Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.