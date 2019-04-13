ЄС зняв санкції з 9 осіб з оточення Януковича

ЄС виключив з санкційного списку, який він ввів у 2014 році відносно оточення екс-президента України Віктора Януковича, дев'ять осіб через відсутність доказів. Про це з посиланням на внутрішні документи Європейської служби зовнішніх зв'язків повідомляє німецька газета Welt am Sonntag.

Зараз у списку санкцій ЄС перебувають 170 чоловік та 44 організації, уточнює видання. Всі вони завдали шкоди територіальній цілісності України. Хто саме був виведений з-під санкцій, газета не уточнює.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз виключив екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва з санкційного списку, в якому фігурують колишній президент Віктор Янукович і його оточення.

У той же час, до 6 березня 2020 року в ЄС продовжили санкції проти Януковича і його оточення (всього 12 осіб) за незаконне привласнення державних коштів України.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Суд також зобов'язав Брюссель відшкодувати судові витрати адвокатам Азарова. У серпні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що справу колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова передано в суд.