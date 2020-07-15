ЄС зняв обмеження на ГМО, щоб прискорити розробки вакцини

Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Євросоюз хоче прискорити випробування вакцин проти COVID-19

Рада ЄС ухвалила поправки, які прискорять випробування вакцин та лікарських засобів проти коронавірусу, що містять генетично модифіковані організми (ГМО). Це рішення має допомогти дати "зелене світло" експериментальним препаратам.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

З 18 липня фахівці зможуть почати тестування подібних препаратів без проведення попередньої оцінки впливу на навколишнє середовище.

Введені виключення із законодавства про ГМО будуть діяти до рішення ВООЗ зняти статус пандемії у зв'язку з коронавірусом.

Наголошується, що це тимчасові винятки для клінічних випробувань подібної вакцини, зокрема, у проведенні передбаченої законодавством ЄС оцінки ризиків для навколишнього середовища та використання ГМО.

При цьому реалізація продуктів, які містять ГМО, як і раніше, вимагає спецдозволів уповноважених органів контролю.

Нагадаємо, у світі випробовують на людях майже 20 вакцин від коронавірусу.

Раніше Єврокомісія дозволила продаж першого препарату проти COVID-19.

Наразі найбільш перспективною вважається вакцина AZD1222, розроблена Оксфордським університетом. Вона першою вступила в третю фазу клінічних досліджень - це означає, що її випробують на більшій кількості людей для з'ясування її безпеки.

Зазначимо, згідно з опитуванням, менше половини українців згодні вакцинуватися від коронавірусу.