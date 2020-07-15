ЕС снял ограничения на ГМО, чтобы ускорить разработки вакцины

Фото: коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)

Евросоюз хочет ускорить испытания вакцин против COVID-19

Совет ЕС принял поправки, которые ускорят испытания вакцин и лекарственных средств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Это решение должно помочь дать "зеленый свет" экспериментальным препаратам.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

С 18 июля специалисты смогут начать тестирования подобных препаратов без проведения предварительной оценки воздействия на окружающую среду.

Введенные исключения из законодательства о ГМО будут действовать до решения ВОЗ снять статус пандемии в связи с коронавирусом.

Отмечается, что это временные исключения для клинических испытаний подобной вакцины, в частности, в проведении предусмотренной законодательством ЕС оценки рисков для окружающей среды и использования ГМО.

При этом реализация продуктов, которые содержат ГМО, как и раньше, требует спецразрешений от уполномоченных органов контроля.

Напомним, в мире испытывают на людях почти 20 вакцин от коронавируса.

Ранее Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата против COVID-19.

Сейчас наиболее перспективной считается вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований - это означает, что ее испытывают на большем количестве людей для выяснения ее безопасности.

Отметим, согласно опросу, меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса.