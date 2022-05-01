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ЄС схиляється до заборони російської нафти до кінця року, - Reuters

Фото: ЄС схиляється до введення нафтового ембарго проти Росії до кінця року (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський союз схиляється до відмови від російської нафти до кінця року. Німеччина, найбільший її покупець, схоже, погодилася припинити постачання з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили агентству два дипломати за підсумками переговорів Єврокомісії з представниками країн-членів ЄС, в ході сьогоднішньої зустрічі майже вдалося досягти угоди про введення нафтового ембарго проти Росії до кінця року.

За словами співрозмовників видання, Німеччина, один з найбільших покупців російської нафти, схоже, готова погодитися з припиненням постачання до кінця 2022 року. Однак у ряду країн, включаючи Австрію, Угорщину, Італію та Словаччину, все ще є застереження.

Відзначається, що 2 травня в Брюсселі пройде зустріч глав енергетичних міністрів країн-учасниць ЄС, де буде також обговорюватиметься поетапна відмова від російської нафти.

Нагадаємо, Євросоюз продовжує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії та Білорусі, в який планується включити поетапне нафтове ембарго, але без російського газу.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Євросоюз може схвалити поетапне ембарго на російську нафту вже наступного тижня.

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