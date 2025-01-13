ЕС одобрил приглашение Швейцарии в "военный шенген": что это такое

Сообщается, что Совет ЕС подтвердил, что участие Швейцарии соответствует общим условием и придаст проекту "существенную добавленную стоимость".

Теперь Нидерланды как координатор уполномочены пригласить Швейцарию в ответ на ее запрос. Как только страна завершит административные процедуры, она официально станет членом "военного шенгена".

Что такое PESCO "Военная мобильность"

Это проект, направленный на упрощение и стандартизацию трансграничных военных транспортных процедур. Он обеспечивает быструю переброску военного персонала по всему Евросоюзу по автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным путям.

Сотрудничество в рамках PESCO является одним из столпов оборонной политики ЕС. Это основа военного сотрудничества между 26 государствами-членами Евросоюза, которые взяли на себя обязательства друг перед другом. Они вместе развивают оборонный потенциал, повышают оперативную готовность и совместимость.

Третьи страны приглашаются в исключительных случаях. Они должны соответствовать политическим, правовым и таким условиям, как разделение демократических ценностей и так далее. Канада, Норвегия и США были приглашены в 2021 году, а в 2022 году - и Великобритания.