ЕС одобрил пятый платеж Украине на 1,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Как проинформировал Совет ЕС, Украина выполнила необходимые условия, чтобы получить пятую выплату.

Эти средства поступят после того, как ЕС признал успешным выполнение Украиной девяти из десяти шагов, предусмотренных для этого этапа, а также одного пункта, который оставался невыполненным из предыдущего транша.

"Финансирование направлено, главным образом, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшей работы ее государственного управления", - говорится в сообщении.

Ukraine Facility

Ukraine Facility - это финансовая программа Европейского Союза (ЕС), направленная на поддержку Украины в период войны и восстановления после нее.

Она вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает до 50 миллиардов евро грантов и займов для поддержки восстановления и реформ в период 2024-2027 годов.

Из этой суммы до 32 миллиардов евро ориентировочно предназначены для финансирования реформ и инвестиций, определенных в Плане для Украины. Выплаты осуществляются в зависимости от выполнения конкретных показателей.

С начала действия программы уже было выделено 6 миллиардов евро в виде переходного финансирования, 1,89 миллиарда евро в формате предварительного платежа, а также четыре транша - примерно по 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд и 3,2 млрд евро.

Какие реформы выполнила Украина

После оценки запроса Киева от 29 сентября 2025 года, Европейская комиссия пришла к выводу, что Украина выполнила ряд ключевых реформ в сферах:

судебной системы;

борьбы с коррупцией и отмыванием средств;

финансовых рынков;

человеческого капитала и образования;

бизнес-климата;

децентрализации и региональной политики;

энергетики;

управления критически важным сырьем;

зеленого перехода и экологии.

В Совете ЕС подчеркнули, что регулярное выполнение реформ и прозрачное использование средств остаются ключевыми условиями для дальнейших траншей в рамках программы.