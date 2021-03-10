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В ЕС считают, что вакцина AstraZeneca не является причиной смерти женщины в Австрии

Новина українською → Брюссель, Среда 10 марта 2021 21:06
В ЕС считают, что вакцина AstraZeneca не является причиной смерти женщины в Австрии Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока нет доказательств связи вакцины COVID-19 от компании AstraZeneca с летальным случаем, который произошел в Австрии. Там пациентка после вакцинации скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови.

Об этом говорится в релизе EMA.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины", - говорится в заявлении.

При этом в ведомстве считают, что дефект качества препарата считается маловероятным, однако качество партии исследуется.

Партия вакцины AstraZeneca под номером ABV5300 была доставлена ​​в 17 стран Европейского союза и включает 1 млн доз вакцины.

"Имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом", - отметили в EMA.

Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.

Также в Латвии приостановили вакцинацию одной партии вакцины от коронавируса AstraZeneca в целях дополнительной предосторожности.

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