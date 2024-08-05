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ЕС расширил санкции против Беларуси: под прицелом давние сторонники Лукашенко

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в продолжающихся репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

Ключевые фигуры и их роль

Санкции введены против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБАЗиК) Министерства внутренних дел Беларуси. Этот орган отвечает за политические преследования, произвольные аресты и жестокое обращение с активистами и членами гражданского общества.

Судебная система и исправительные учреждения

В санкционный список включены прокуроры и судьи, выносившие политически мотивированные приговоры, особенно в отношении протестующих против фальсификации президентских выборов 2020 года. Санкции также коснулись руководителей исправительных учреждений.

Пропаганда и поддержка режима Лукашенко

Под санкции попали давние сторонники режима Лукашенко, такие как генеральный директор БелТА Ирина Акулович, ведущий программы "Сенат" на канале СТВ и глава Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук. Эти лица активно распространяли ложную информацию и дезинформацию, пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.

Меры и последствия

В общей сложности, ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц.

Санкции включают замораживание активов и запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства. Также введен запрет на поездки, не позволяющий этим лицам въезжать или следовать транзитом через территорию ЕС.

Напомним, 26 июня послы стран-членов ЕС одобрили новые ограничения против Беларуси за поддержку войны России против Украины.

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