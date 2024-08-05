ЕС расширил санкции против Беларуси: под прицелом давние сторонники Лукашенко

Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в продолжающихся репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
Санкции введены против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБАЗиК) Министерства внутренних дел Беларуси. Этот орган отвечает за политические преследования, произвольные аресты и жестокое обращение с активистами и членами гражданского общества.
В санкционный список включены прокуроры и судьи, выносившие политически мотивированные приговоры, особенно в отношении протестующих против фальсификации президентских выборов 2020 года. Санкции также коснулись руководителей исправительных учреждений.
Под санкции попали давние сторонники режима Лукашенко, такие как генеральный директор БелТА Ирина Акулович, ведущий программы "Сенат" на канале СТВ и глава Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук. Эти лица активно распространяли ложную информацию и дезинформацию, пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.
В общей сложности, ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц.
Санкции включают замораживание активов и запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства. Также введен запрет на поездки, не позволяющий этим лицам въезжать или следовать транзитом через территорию ЕС.
Напомним, 26 июня послы стран-членов ЕС одобрили новые ограничения против Беларуси за поддержку войны России против Украины.
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