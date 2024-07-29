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ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания Трампа, - FT

Понедельник 29 июля 2024 10:29
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ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания Трампа, - FT Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз разрабатывает двухступенчатую торговую стратегию для противодействия Дональду Трампу, предлагая ему быструю сделку, если он выиграет второй президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Чиновники ЕС считают, что подход "пряника и кнута" станет лучшим ответом на обещание Трампа ввести минимальные тарифы в 10%, что может сократить экспорт ЕС на 150 миллиардов евро в год.

Переговорщики планируют обратиться к команде Трампа в случае его победы на выборах в ноябре, еще до его вступления в должность, чтобы обсудить возможность увеличения закупок американских товаров ЕС.

Если переговоры об улучшении торговли не увенчаются успехом и Трамп введет более высокие тарифы, торговый департамент Еврокомиссии готовит списки импортных товаров, которые могут быть обложены пошлинами в размере 50% и более.

"Мы должны показать, что являемся партнером для США, а не проблемой. Мы будем искать сделки, но готовы защищаться, если до этого дойдет. Мы не будем руководствоваться страхом", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Первый срок Трампа с 2017 по 2021 год был сложным для ЕС, который имеет значительное положительное сальдо в торговле товарами с США.

После того как в 2018 году Трамп ввел тарифы на 6,4 миллиарда евро на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран по соображениям национальной безопасности, ЕС ответил ребалансировочными тарифами на сумму 2,8 миллиарда евро.

Брюссельские политики надеются, что Трамп не захочет подпламять инфляцию, когда избиратели беспокоятся о стоимости жизни. Но высокопоставленный чиновник сказал: "Что бы ни случилось на этот раз, мы лучше подготовлены".

Выборы в США

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. До недавнего времени основными кандидатами были действующий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

Однако недавно Байден снял свою кандидатуру и предложил демократам выдвинуть вице-президента США Камалу Харрис вместо него. Демократическая партия изберет своего кандидата в президенты до 7 августа через онлайн-голосование.

Отметим, что согласно последнему соцопросу, Харрис опережает Трампа.

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