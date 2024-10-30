В ЕС рассказали, как Украине продолжать борьбу с коррупцией
Украина в этом году в основном выполнила рекомендации Еврокомиссии по борьбе с коррупции. На следующий год стране дали несколько заданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии о прогрессе Украины.
Как отметили в ЕК, Украина добилась определенного прогресса в сфере борьбы с коррупцией. В частности, в этом помогло постепенное накопление опыта в расследовании, судебном преследовании и вынесении приговоров по делам о коррупции на высоком уровне.
Также в Еврокомиссии обратили внимание, что Украина укрепила независимость и потенциал Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по предотвращению коррупции путем увеличения количества персонала и не только.
В ЕК призывают Украину в 2025 году реализовать следующие меры:
- увеличить количество судей Высшего антикоррупционного суда и увеличить количество административного персонала;
- продолжать усилия по рассмотрению дел о коррупции на высоком уровне. Речь об аресте и конфискации активов, полученных преступным путем. Особое внимание необходимо уделить высшим должностным лицам и делам, которые касаются системной коррупции;
- продолжить усиление потенциала НАБУ в области судебной экспертизы. Срочно ввести в эксплуатацию систему электронного управления делами для антикоррупционных органов. Обеспечить для Высшего антикоррупционного суда подходящее собственное помещение.
Коррупция в Украине
Напомним, последнее время коррупционные скандалы в Украине чаще всего связаны с темой мобилизации.
В частности, недавно украинские правоохранители задержали начальницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу. Она организовала коррупционную схему, в рамках которой уклонисты "покупали" справки об инвалидности.
Дома у Крупы и ее родственников нашли более 5 млн долларов, дорогостоящие украшения и не только.
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