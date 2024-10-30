У ЄС розповіли, як Україні продовжувати боротьбу з корупцією

Україна цього року здебільшого виконала рекомендації Єврокомісії щодо боротьби з корупцією. На наступний рік країні дали кілька завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії про прогрес України.

Як зазначили в ЄК, Україна досягла певного прогресу у сфері боротьби з корупцією. Зокрема, у цьому допомогло поступове накопичення досвіду у розслідуванні, судовому переслідуванні та винесенні вироків у справах про корупцію на високому рівні.

Також у Єврокомісії звернули увагу, що Україна зміцнила незалежність та потенціал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом збільшення кількості персоналу і не лише.

У ЄК закликають Україну у 2025 році реалізувати такі заходи: