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У ЄС розповіли, як Україні продовжувати боротьбу з корупцією

Брюссель, Середа 30 жовтня 2024 18:58
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У ЄС розповіли, як Україні продовжувати боротьбу з корупцією Фото: Єврокомісія дала Україні рекомендації щодо боротьби з корупцією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна цього року здебільшого виконала рекомендації Єврокомісії щодо боротьби з корупцією. На наступний рік країні дали кілька завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії про прогрес України.

Як зазначили в ЄК, Україна досягла певного прогресу у сфері боротьби з корупцією. Зокрема, у цьому допомогло поступове накопичення досвіду у розслідуванні, судовому переслідуванні та винесенні вироків у справах про корупцію на високому рівні.

Також у Єврокомісії звернули увагу, що Україна зміцнила незалежність та потенціал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом збільшення кількості персоналу і не лише.

У ЄК закликають Україну у 2025 році реалізувати такі заходи:

  • збільшити кількість суддів Вищого антикорупційного суду та збільшити кількість адміністративного персоналу;
  • продовжувати зусилля щодо розгляду справ про корупцію на високому рівні. Мова про арешт та конфіскацію активів, отриманих злочинним шляхом. Особливу увагу необхідно приділити найвищим посадовим особам та справам, що стосуються системної корупції;
  • продовжити посилення потенціалу НАБУ у сфері судової експертизи. Терміново ввести в експлуатацію систему електронного управління справами антикорупційних органів. Забезпечити для Вищого антикорупційного суду відповідне власне приміщення.

Корупція в Україні

Нагадаємо, останнім часом корупційні скандали в Україні найчастіше пов'язані із темою мобілізації.

Зокрема, нещодавно українські правоохоронці затримали начальницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Вона організувала корупційну схему, в рамках якої ухилянти "купували" довідки про інвалідність.

Вдома у Крупи та її родичів знайшли понад 5 млн доларів, дорогі прикраси і не лише.

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