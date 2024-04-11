ЕС раскритиковал "российский закон" в парламенте Грузии: может повлиять на членство

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе грузинские власти возобновили процесс рассмотрения в парламенте законопроекта "об иностранных агентах". Аналогичный закон уже принят в России и он используется в качестве рычага влияния на компании, которые финансируют из-за границы.

На фоне этого в Тбилиси прошли протесты. Оппозиция уже прозвала такую инициативу "российским законом" и резко ее критикует.

В частности, 9 апреля в столице Грузии прошел "Марш свободы", в ходе которого участники высказывали поддержку вступлению страны в ЕС, а также критиковали законопроект "об иноагентах".

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