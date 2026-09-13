В ЕС раскрыли главную цель Путина войны в Украине

В чем состоит замысел Кремля

По словам чиновника, утверждения о том, что Россия якобы стремится лишь к ограниченным территориальным уступкам на востоке Украины, не соответствуют действительности. Передача этих земель заставила украинские войска оставить свои укрепленные позиции.

Если объединить это с требованиями Москвы по немедленному проведению выборов, становится очевидной настоящая масштабная цель - вызвать политический коллапс в Украине.

"Мы уже видели этот сценарий. В 1939 году Москва потребовала от Эстонии ограниченных прав на размещение своих военных баз. Менее чем через год мы были оккупированы и аннексированы. Территория - это средство. Украина - цель. Не стоит поддаваться на этот прием", - подчеркнул Всевиов.