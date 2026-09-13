RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ЕС раскрыли главную цель Путина войны в Украине

21:30 13.09.2026 Вс
2 мин
В Европе предостерегают от опасной иллюзии
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия стремится вызвать политический коллапс в Украине для дальнейшего полного захвата, а не только получить отдельные территории на востоке.

Об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В чем состоит замысел Кремля

По словам чиновника, утверждения о том, что Россия якобы стремится лишь к ограниченным территориальным уступкам на востоке Украины, не соответствуют действительности. Передача этих земель заставила украинские войска оставить свои укрепленные позиции.

Если объединить это с требованиями Москвы по немедленному проведению выборов, становится очевидной настоящая масштабная цель - вызвать политический коллапс в Украине.

"Мы уже видели этот сценарий. В 1939 году Москва потребовала от Эстонии ограниченных прав на размещение своих военных баз. Менее чем через год мы были оккупированы и аннексированы. Территория - это средство. Украина - цель. Не стоит поддаваться на этот прием", - подчеркнул Всевиов.

Ситуация в Кремле и заявления о переговорах


В высшем руководстве России наблюдается раскол на фоне затягивания войны против Украины, а российский диктатор Владимир Путин опасается собственной обстановки.

По данным военной разведки,Путин опасается олигархов и влиятельных элит, поскольку данные об избирательных симпатиях россиян стали тревожным сигналом для действующего режима в РФ.

Несмотря на внутреннюю нестабильность в Москве периодически возвращаются к теме дипломатического урегулирования.

Недавно у Путина оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров по Украине, отметив, что команда диктатора предполагает возможность такого формата для завершения войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз