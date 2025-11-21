ЕС разочарован "очень плохим планом" США по Украине, - Politico

Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом", который предусматривает уступки Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с новым предложением США, заявил, что это лишь перечень "пунктов для удовлетворения (российского диктатора - ред.) Путина и очень плохой план".

"Но сигналы свидетельствуют о том, что украинцы должны это принять. Киев четко дает понять, что давление на Украину является лишним и никому не поможет", - сказал он.

Другой европейский чиновник заявил, что время последних усилий Белого дома является особенно неудачным, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский "уже переживает тяжелое давление из-за военных достижений России и внутренних проблем, вызванных коррупционным скандалом".

Как отмечает издание, европейцы сталкиваются с еще одним суровым осознанием: их усилия выхватить себе место за столом переговоров, согласившись оплатить военную помощь Украине, похоже, не дают результатов.

"Как европейцы имеют так мало возможностей влияния, даже когда мы сейчас оплачиваем весь счет?", - подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС, назвав предложенные уступки, которых требуют от Украины, "неразумными".