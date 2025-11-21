ЕС разочарован "очень плохим планом" США по Украине, - Politico
Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом", который предусматривает уступки Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с новым предложением США, заявил, что это лишь перечень "пунктов для удовлетворения (российского диктатора - ред.) Путина и очень плохой план".
"Но сигналы свидетельствуют о том, что украинцы должны это принять. Киев четко дает понять, что давление на Украину является лишним и никому не поможет", - сказал он.
Другой европейский чиновник заявил, что время последних усилий Белого дома является особенно неудачным, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский "уже переживает тяжелое давление из-за военных достижений России и внутренних проблем, вызванных коррупционным скандалом".
Как отмечает издание, европейцы сталкиваются с еще одним суровым осознанием: их усилия выхватить себе место за столом переговоров, согласившись оплатить военную помощь Украине, похоже, не дают результатов.
"Как европейцы имеют так мало возможностей влияния, даже когда мы сейчас оплачиваем весь счет?", - подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС, назвав предложенные уступки, которых требуют от Украины, "неразумными".
Мирный план США
Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине.
Вчера, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с американским лидером Дональдом Трампом.
В то же время в сети уже опубликовали полный текст мирного плана из 28 пунктов, который США призывают Украину и Россию подписать в ближайшее время.
Высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.