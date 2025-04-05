ЕС рискует отдать Путину 240 млрд евро, если Орбан заблокирует санкции, - МИД Эстонии

В комментарии одному из изданий в Брюсселе, он назвал российского диктатора Владимира Путина "лжецом" и призвал конфисковать замороженные активы России.

"Мы заморозили активы в сфере недвижимости в Европе на сумму 240 млрд долларов и более. Деньги российского Центробанка в основном находятся в Бельгии", - сказал глава эстонского МИД.

Чиновник пояснил, что решение о продлении санкций ЕС против РФ должно приниматься каждые шесть месяцев. И при каждом таком голосовании необходимо соглашение Венгрии (в частности, перед этим Цакхна говорил о премьер-министре Викторе Орбане). Если на этот раз в июне решение будет заблокировано, это грозит возвратом замороженных средств обратно России.

"Если они (Венгрия - ред.) это заблокируют в июне, то не только санкции истекут, но и нам придется передать 240 млрд евро Путину. Как главы государства и правительств намерены объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против нас? Поэтому нам придется конфисковать эти активы", - сказал он изданию на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Также Маргус Цахкна добавил, что юридическая возможность для этого есть.

"Мы не должны оставлять Бельгию в одиночестве. Мы также должны гарантировать, что даже если не будет единогласного решения, деньги не будут переданы. Нельзя "требовать деньги от наших налогоплательщиков на поддержку Украины , а не от России, которая является агрессором", - резюмировал он.