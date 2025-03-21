В ЕС нашли способ избегать венгерского вето для решений по Украине, - Politico

Европейские лидеры больше не учитывают позицию Венгрии по Украине и не ожидают ее согласия. В ЕС нашли лазейку, как обходить вето Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно выступает против любых попыток усилить военную помощь Украине или продвижения заявки страны на членство в Европейском Союзе.

Правила, которые обычно требуют от всех 27 стран ЕС согласовать совместное заявление для его обнародования от имени Европейского Совета, были нарушены, когда текст, согласованный 26 странами, был добавлен к другим резолюциям, которые были согласованы единогласно. И хотя Венгрия выступила против, это все равно было выдано как официальный вывод Европейского Совета.

"Сегодняшнее заявление по Украине будет опубликовано как приложение от имени 26. Это новая норма. И она полезна, когда речь идет о политических намерениях. Возможно, впоследствии мы столкнемся с другими проблемами", - сказал изданию один высокопоставленный дипломат ЕС, что подтверждает тезис журналистов о том, что "эта тактика, кажется, работает".

Между тем высокопоставленный чиновник ЕС добавил, что "вето Венгрии учитывается - и быстро игнорируется".

"После 6 марта ни у кого нет сомнений, что существует разногласие с одним государством-членом. Цель всегда должна заключаться в том, чтобы иметь выводы на 27 - если это невозможно, если стратегическое распределение сохранится, а у нас есть все признаки того, что оно сохранится, что мы будем двигаться вперед на 26", - сказал чиновник.

Как говорят в ЕС, Орбан выбрал изоляцию и путь нелиберальной демократии вопреки очевидным интересам ЕС и, собственно, Венгрии.

"Ему было предоставлено много возможностей и он отклонил протянутые руки", - сказал второй дипломат.

По словам дипломата, безопасность Европы является слишком серьезной проблемой, чтобы "вести переговоры с одним человеком, который видит вещи на 180 градусов иначе, чем все остальные".