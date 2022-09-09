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В ЄС розроблять "безпрецедентні заходи" для вирішення питання зростаючих цін на енергоносії

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П'ятниця 09 вересня 2022 19:36
В ЄС розроблять "безпрецедентні заходи" для вирішення питання зростаючих цін на енергоносії Фото: в ЄС розроблять "безпрецедентні заходи" для вирішення питання зростаючих цін на енергоносії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія має розробити безпрецедентні заходи для вирішення проблеми стрімко зростаючих цін на енергоносії. Не виключають і розгляд питання щодо обмеження ціни на російський газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Європейські міністри енергетики доручили Європейській комісії працювати протягом вихідних, щоб розробити законодавчі документи, які включатимуть екстрене фінансування для споживачів, чиї рахунки стрімко зростають.

Комісар з енергетики Кадрі Сімсон після зустрічі з міністрами заявила, що наступного тижня ЄС представить "безпрецедентні заходи щодо безпрецедентної ситуації".

Вона зазначила, що компенсація для домогосподарств і підприємств, що перебувають у труднощах, покриватиметься збором з негазових компаній, що займаються виробництвом електроенергії. Йдеться про компанії, що займаються виробництвом ядерної енергії, сонячної енергетики чи відновлюваної енергетики, які отримують чистий прибуток через високі ціни на електроенергію.

Сімсон додала, що з компаній, що займаються викопним паливом, також будуть стягуватись збори з їх надприбутків від завищених цін на енергію.

Нагадаємо, міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про ліміт цін на російський газ. Проте ЄС продовжить консультації з цього приводу.

РБК-Україна пояснювало, яким може бути ліміт цін на газ з РФ, який готують в ЄС.

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