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Єврокомісія схвалила план переходу до чистої енергії і відмови імпорту з Росії

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Брюссель, Середа 18 травня 2022 15:14
Єврокомісія схвалила план переходу до чистої енергії і відмови імпорту з Росії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія схвалила довгостроковий план з переходу на відновлювані джерела енергії. Програма REPowerEU передбачає залучення до 300 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.

За її словами, близько 10 млрд євро підуть на фінансування відсутніх ланок інфраструктури газу, СПГ і нафти, щоб зупинити поставки з Росії. Все інше піде на прискорення і розширення переходу до чистої енергії.

"Ми знаємо, що коли Європа діє спільно, у неї більше впливу. Лідери урядів ЄС домовилися про створення платформи для спільної закупівлі газу, СПГ і водню. В рамках REPowerEU ми пропонуємо спільний механізм закупівель і спільну роботу з країнами-постачальниками", - сказала вона.

Єврокомісія пропонує підвищити цілі ЄС з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії до 2030 року. Передбачається наростити частку відновлюваної енергії до 45% і скоротити енергоспоживання на 13%.

Урсули фон дер Ляєн заявила, що пропонується ввести зобов'язання щодо встановлення сонячних батарей на дахах комерційних і громадських будівель з 2025 року і для нових житлових будівель з 2029 року.

Раніше в Мінфіні США заявили про намір запропонувати європейським країнам ввести мита на російську нафту. Це має стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго.

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