В ЄС розчаровані прогресом виконання Угоди про Асоціацію у сфері митниці та податків

За словами Мінгареллі, для виконання Угоди у деяких сферах в Україні недостатньо політичної волі

Прогресс имплементации Соглашения об Ассоциации Украины с Европейским союзом (ЕС) является сдержанным и ограниченным в сфере налогообложения и таможни. Об этом сообщил председатель представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для выполнения Соглашения в некоторых сферах в Украине недостаточно политической воли.

"Есть сферы, в которых прогресс был ограниченным и сдержанным. Это таможня, налогообложение, транспортная система, сфера интеллектуальной собственности. В этих сферах мы были разочарованы", - сообщил Мингарелли.

Он также пояснил, что причины сдержанного успеха в этих сферах являются понятными.

"Сейчас, когда мы смотрим на причины, почему мы не можем двигаться быстрее, мы иногда видим недостаточную организационную способность, отсутствие политической воли", - добавил он.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина за 2018 год выполнила 52% плановых заданий Соглашения об ассоциации с ЕС.

В свою очередь председатель ВР Андрей Парубий заявил, количество принятых Верховной радой законов в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом пока является недостаточной.