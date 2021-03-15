В ЄС розглядають можливість закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters

За словами джерела, уряди ЄС розглядають можливість початку переговорів з розробниками "Супутник V" Для початку цього процесу необхідні запити від чотирьох країн ЄС.

Зараз російську вакцину закупили вже Угорщина і Словаччина. Також зацікавлена в ній Чехія. Італія, за словами джерела в ЄС, розглядає можливість використовувати найбільший завод з виробництва вакцин у країні ReiThera для виробництва "Супутник V". У самій компанії від коментарів відмовилися. Але в Міністерстві промисловості Італії відзначили, що будуть "робити все авторизовані вакцини скрізь, де це можливо".

Також готовність робити російську вакцину висловили в Німеччині, якщо вона буде схвалена в ЄС.

При цьому в РФ зазначили, що ведуть переговори з кількома країнами Євросоюзу щодо виробництва вакцини "Супутник V".