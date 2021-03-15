В ЕС рассматривают возможность закупки российской COVID-вакцины, - Reuters

По словам источника, правительства ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками "Спутник V" Для начала этого процесса необходимы запросы от четырех стран ЕС.

Сейчас российскую вакцину закупили уже Венгрия и Словакия. Также заинтересована в ней Чехия. Италия, по словам источника в ЕС, рассматривает возможность использовать крупнейший завод по производству вакцин в стране ReiThera для производства "Спутник V". В самой компании от комментариев отказались. Но в Министерстве промышленности Италии отметили, что будут "производить все авторизованные вакцины везде, где это возможно".

Также готовность производить российскую вакцину выразили в Германии, если она будет одобрена в ЕС.

При этом в РФ отметили, что ведут переговоры с несколькими странами Евросоюза относительно производства вакцины "Спутник V".