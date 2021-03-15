UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЕС рассматривают возможность закупки российской COVID-вакцины, - Reuters

Автор: Игорь Литвиненко

Некоторые правительства стра-участниц Европейского союза рассматривают возможность закупки блоком российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Возможность закупки данного препарата обсуждается на фоне задержек с поставками других вакцин в ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По словам источника, правительства ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками "Спутник V" Для начала этого процесса необходимы запросы от четырех стран ЕС.

Сейчас российскую вакцину закупили уже Венгрия и Словакия. Также заинтересована в ней Чехия. Италия, по словам источника в ЕС, рассматривает возможность использовать крупнейший завод по производству вакцин в стране ReiThera для производства "Спутник V". В самой компании от комментариев отказались. Но в Министерстве промышленности Италии отметили, что будут "производить все авторизованные вакцины везде, где это возможно".

Также готовность производить российскую вакцину выразили в Германии, если она будет одобрена в ЕС.

При этом в РФ отметили, что ведут переговоры с несколькими странами Евросоюза относительно производства вакцины "Спутник V".

Отмечается, сейчас ЕС имеет соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. Одобрены в Евросоюзе четыре вакцины - BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson.

При этом из-за сбоев с поставками процесс вакцинации в ЕС замедлился.

Отметим, в начале марта Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины "Спутника V".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзРоссийская Федерациявакцина от коронавируса
Читайте также
Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"
AstraZeneca заявила, что COVID-вакцина безопасна и не приводит к образованию тромбов
Прогноз погоды