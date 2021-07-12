RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС розглядає нові санкції проти Білорусі через наплив мігрантів

Автор: РБК-Україна

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі. Зокрема, через наплив нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість прийняття подальших обмежувальних заходів щодо Білорусі після сьогоднішнього обговорення в Раді ЄС із закордонних справ", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Європейський союз ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Україна готує санкції проти Білорусі, у списку санкцій є син Олександра Лукашенка.

Зазначимо, в червні Євросоюз ввів четвертий пакет санкцій - цього разу проти білоруської економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїБілорусь