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В ЄС розказали, коли можуть затвердити російську вакцину від COVID-19

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 15 березня 2021 13:14
В ЄС розказали, коли можуть затвердити російську вакцину від COVID-19 Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) може не схвалить російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" у квітні. Це станеться не раніше травня.

Про це повідомив глава департаменту EMA з питань загроз здоров'ю і стратегії вакцинації Марко Кавалері, передає Il Sole 24 Ore.

"Супутник V" - це добре розроблена вакцина, яка заслуговує загального інтересу. Ми раді співпрацювати з компанією-виробником і подивимося, чи зможемо ми використовувати її в Європі, але ми повинні перевірити, чи відповідають очікуванням стандарти виробництва", - сказав Кавалері.

Він також додав, що наразі програма перебуває на стадії реалізації.

"В найближчі тижні ми побачимо, чи зможемо затвердити вакцину. Але до кінця квітня ми не будемо готові дати згоду на "Супутник V". Ймовірніше у травні", - додав Кавалері.

Нагадаємо, деякі уряди країн-учасниць Європейського союзу розглядають можливість закупівлі блоком російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Можливість закупівлі даного препарату обговорюється на тлі затримок з поставками інших вакцин в ЄС.

Також РБК-Україна писало, що на початку березня Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини "Супутника V".

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