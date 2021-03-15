ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ЕС рассказали, когда могут утвердить российскую вакцину от COVID-19

Новина українською → Брюссель, Понедельник 15 марта 2021 13:14
В ЕС рассказали, когда могут утвердить российскую вакцину от COVID-19 Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в апреле. Это произойдет не раньше мая.

Об этом сообщил глава департамента EMA по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает Il Sole 24 Ore.

"Спутник V" - это хорошо разработанная вакцина, которая заслуживает общего интереса. Мы рады сотрудничать с компанией-производителем и посмотрим, сможем ли мы использовать ее в Европе, но мы должны проверить, соответствуют ли ожиданиям стандарты производства", - сказал Кавалері.

Он также добавил, что сейчас программа находится на стадии реализации.

"В ближайшие недели мы увидим, сможем утвердить вакцину. Но до конца апреля мы не будем готовы дать согласие на "Спутник V". Вероятно в мае", - добавил Кавалері.

Напомним, некоторые правительства стран-участниц Европейского союза рассматривают возможность закупки блоком российской вакцины от коронавирус "Спутник V". Возможность закупки данного препарата обсуждается на фоне задержек с поставками других вакцин в ЕС.

Также РБК-Украина писало, что в начале марта Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины "Спутника V".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина
NEWS
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
DAILY
Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств
Светлана Шереметьева-Турчинзаместитель генерального директора Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств