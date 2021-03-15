В ЕС рассказали, когда могут утвердить российскую вакцину от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в апреле. Это произойдет не раньше мая.

Об этом сообщил глава департамента EMA по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает Il Sole 24 Ore.

"Спутник V" - это хорошо разработанная вакцина, которая заслуживает общего интереса. Мы рады сотрудничать с компанией-производителем и посмотрим, сможем ли мы использовать ее в Европе, но мы должны проверить, соответствуют ли ожиданиям стандарты производства", - сказал Кавалері.

Он также добавил, что сейчас программа находится на стадии реализации.

"В ближайшие недели мы увидим, сможем утвердить вакцину. Но до конца апреля мы не будем готовы дать согласие на "Спутник V". Вероятно в мае", - добавил Кавалері.