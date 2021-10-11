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ЄС розширив санкції проти Росії через Крим: хто увійшов до списку

Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз розширив санкції проти Російської Федерації за окупацію українського Криму. До списку санкцій увійшли вісім осіб, які працюють на російський окупаційний режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що Рада ЄС вирішила ввести санкції ще проти 8 осіб за активну підтримку дій і реалізацію політики, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

До списку увійшли співробітники правоохоронних органів - судді, прокурори і співробітники служб безпеки, відповідальні за дотримання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі.

"Ці люди приймали упереджені рішення за політично вмотивованими справами, переслідували або придушували противників незаконної анексії Криму та Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Таким чином санкції ЄС за порушення територіальної цілісності України тепер поширюються загалом на 185 фізичних та 48 юридичних осіб. Вони полягають в заморожуванні активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Хто увійшов до списку санкцій

Згідно з опублікованими в Офіційному журналі ЄС даними, до списку санкцій увійшли:

  • Михайло Білоусов - суддя Київського районного суду Сімферополя;
  • Андрій Долгополов - голова Київського районного суду Сімферополя;
  • Євген Колпіков - прокурор військової прокуратури Південного військового округу РФ в Ростові-на-Дону;
  • Магомед Магомедов - слідчий Управління Слідчого комітету Росії в Криму і Севастополі;
  • Леонід Михайлюк - глава Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Криму і Севастополі;
  • Віктор Можелянський - заступник голови Центрального районного суду Сімферополя і колишній суддя Київського районного суду Сімферополя;
  • Галина Редько - суддя "Верховного суду Республіки Крим";
  • Володимир Терентьєв - начальник Головного слідчого управління Слідкома РФ по Криму і Севастополю.
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