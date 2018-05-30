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ЄС розраховує на швидке та прозоре розслідування вбивства Бабченко

НовиниПолітика    30.05.2018 - 14:01
Фото: Аркадій Бабченко
Фото: Аркадій Бабченко

Евросрюз має намір посилити захист журналістів

Європейський Союз розраховує на проведення швидкого і прозорого розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

"Кожен раз, коли голос свободи насильно пригнічують, зростає загроза ослаблення наших товариств, підриву наших демократій. Кращий шлях вшанувати пам'ять Аркадія Бабченко, його роботу та рішуче протидіяти будь-яким спробам поставити під загрозу наші спільні основні права - це швидке і прозоре розслідування, яке притягне винних у цьому злочині до відповідальності", - наголосили в ЄС.

В ЄС пообіцяли, що надалі, зусилля співтовариства будуть спрямовані на посилення захисту представників ЗМІ, а також підтримання незалежності роботи журналістів від політичних процесів.

Нагадаємо, Аркадій Бабченко був убитий трьома пострілами в спину на порозі свого під'їзду в Києві 29 травня.

Після вбивства журналіста Аркадія Бабченко Україну планує відвідати представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Вбивство Бабченка: слідчі проведуть балістичну експертизу Генсек Ради Європи засудиd вбивство журналіста Бабченко e Києві
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко, Вбивство, Евросоюз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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