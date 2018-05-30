ЕС рассчитывает на быстрое и прозрачное расследование убийства Бабченко

Евросрюз намерен усилить защиту журналистов

Европейский Союз рассчитывает на проведение быстрого и прозрачного расследования и привлечение к ответственности виновных в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Европейской службы внешнего действия.

"Каждый раз, когда голос свободы насильно подавляют, возрастает угроза ослабления наших обществ, подрыва наших демократий. Лучший путь почтить память Аркадия Бабченко, его работу и решительно противодействовать любым попыткам поставить под угрозу наши общие основные права - это быстрое и прозрачное расследование, которое привлечет виновных в этом преступлении к ответственности", - подчеркнули в ЕС.

В ЕС пообещали, что в дальнейшем, усилия содружества будут направлены на усиление защиты представителей СМИ, а также поддержание независимости работы журналистов от политических процессов.

Напомним, Аркадий Бабченко был убит тремя выстрелами в спину на пороге своего подъезда в Киеве 29 мая.

После убийства журналиста Аркадия Бабченко Украину планирует посетить представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.