В ЄС розкритикували вибори в Білорусі

В Європейському союзі заявили, що вибори в Білорусі були проведені з порушенням принципів міжнародних стандартів. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Євросоюзу з питань зовнішньої політики Майя Косьянчич.

Як повідомила Косьянчич, згідно з попередньою оцінкою міжнародної місії ОБСЄ, під час виборів ігнорувалися основні волі і вираження думок.

"Вчорашні парламентські вибори у Республіці Білорусь пройшли загалом в спокійній обстановці. Тим не менш, була втрачена можливість провести вибори в повній відповідності з міжнародними стандартами", - повідомили в ЄС.

В Євросоюзі закликали Білорусь негайно відновити роботу щодо комплексної виборчої реформи.

"Зважаючи президентських виборів 2020 року вкрай важливо, щоб білоруська влада негайно відновили роботу з комплексної виборчої реформи. Це також буде мати ключове значення для повного розкриття потенціалу відносин між ЄС та Білоруссю, що спирається на позитивну співпрацю останніх трьох років", - заявила Косьянчич.

Нагадаємо, 18 листопада в Білорусі відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами, оприлюднених в ніч на 18 листопада, серед минулих в Палату представників сьомого скликання опозиціонерів не виявилося.

Пізніше в ОБСЄ заявили, що вибори в Білорусі продемонстрували неповагу до демократичних зобов'язаннями.