RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС рано чи пізно введе санкції проти російської нафти і газу, - Мішель

Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз рано чи пізно запровадить санкції проти російської нафти і газу. У керівництві ЄС вважають, що такі заходи знадобляться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Європейської ради Шарля Мішеля.

"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Новий пакет включає заборону на імпорт вугілля. І я думаю, що заходи по нафті і навіть по газу теж рано чи пізно знадобляться", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку нових санкцій проти Росії, які включатимуть ембарго на імпорт нафти.

Також повідомлялося, що Британія звернеться до країн G7 із закликом узгодити графік ембарго на нафту і газ з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїВійна Росії проти України