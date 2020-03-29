ЄС та п'ять країн закликали забезпечити фінансування "Суспільного"

Європейський союз та ще п'ять країн закликають забезпечити належне фінансування "Суспільного", діяльність якого опинилася під загрозою через борги. Про це йдеться у заяві Посольства Британії в Україні на сторінці в Twitter.

Так, Британія, Німеччина, Японія, Швеція, США та Європейський союз закликають забезпечити фінансування "Суспільного", необхідного для здійснення об'єктивного інформування громадян про ситуацію з коронавірусом.

"Під час кризи, спричиненої COVID-19, суспільне мовлення відіграє важливу роль швидкого, точного й об'єктивного інформування громадян. Британія, ЄС, Німеччина, Японія, Швеція та США підтримують "Суспільне" і закликають усі відповідальні сторони забезпечити його належне фінансування для виконання цієї місії", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рахунки "Суспільного" було арештовано, що призвело до блокування роботи мовника. Рахунки було арештовано згідно з рішенням суду за позовом Міністерства юстиції. Мовник має сплатити понад 10,5 млн євро боргу акціонерному товариству "Євроньюз".

Пізніше у Міністерстві культури заявили, що уряд намагається розв'язати питання погашення боргу "Суспільного" перед "Євроньюз".