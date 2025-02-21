В ЕС проведут экстренное совещание по Украине: что известно

В ЕС проведут экстренное совещание по Украине. Речь пойдет про разработку новых планов обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloоmberg.
По словам людей, говоривших на условиях анонимности, в видеоконференции примут участие около десятка коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского союза и НАТО.
"Европейские лидеры спешат разработать новые планы обороны, учитывая перспективу прекращения США своей огромной военной и финансовой поддержки Украины. Вашингтон также начал переговоры о мире - перспектива, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы вперед - без участия Европы или Киева", - говорится в статье.
Как отмечают авторы, встреча министров обороны совпадет с поездкой в Киев - спустя три года после вторжения России на Украину - нескольких европейских лидеров, среди которых будет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Министры иностранных дел ЕС также встретятся в Брюсселе в понедельник.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправятся в США, чтобы встретиться с Трампом.
Министры иностранных дел стран ЕС экстренно соберались после заявлений озвученных на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча состоялась 16 февраля в Мюнхене.
По итогам встречи глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас анонсировала новые инициативы по Украине. Она подчеркнула, что Европа едина в поддержке страны.
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