ЄС проведе екстрену зустріч глав МЗС по Іраку

Євросоюз проведе екстрену зустріч глав МЗС 28 країн співтовариства через ситуацію на Близькому Сході 10 січня в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Він зазначив, що зустріч на рівні глав МЗС країн-членів ЄС була його особистою ініціативою.

"Я скликав екстрену зустріч міністрів закордонних справ країн-членів в п'ятницю в другій половині дня, щоб обговорити останні події в Ірані та Іраку. ЄС зіграє свою роль для зниження напруженості в регіоні", - заявив він.

Нагадаємо, Боррель 5 січня під час розмови з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом закликав Іран до максимальної стриманості і запропонував допомога у зниженні зовнішньополітичної напруженості, яка виникла після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Раніше в Пентагоні назвали лист, в якому говорилося про виведення американських військ з Іраку "помилкою", і що воно було погано сформульоване неправильно припускаючи, що США виводять війська.