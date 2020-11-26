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ЄС просять ввести санкції через агресивні дії Туреччини в Середземномор'ї

Автор: Дмитро Левицький

Європейський парламент ухвалив резолюцію з закликом до Європейського союзу ввести санкції проти Туреччини. ЄП просить покарати Анкару за агресивну поведінку в Середземному морі.

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Про це свідчать дані на сайті Європарламенту.

Ухвалення резолюції пов'язане з нещодавнім рішенням прем'єр-міністра самопроголошеного Північного Кіпру та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відкрити місто-привид Вароша, який з 1974 року був закритим для відвідування.

Варош був закритий після окупації турецькими військами частини Кіпру. Згідно з резолюцією ООН від 1984 року, заселити Варошу мають право виключно початкові його мешканці, однак Ердоган хоче відкрити місто та берегову зону для всіх бажаючих.

У Європейському союзі такі дії Туреччини вважають "підривом довіри" та такими, що "загрожують перспективам рішення кіпрської проблеми".

Нагадаємо, наприкінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірному з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії та пообіцяли подати скаргу.

Крім того, цього місяця Франція анонсувала введення санкцій ЄС проти Туреччини за "агресивний ісламізм". У Парижі заявили, що Євросоюз втомився від провокацій Анкари.

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