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В ЕС предлагают превратить Европейский фонд мира в Фонд обороны Украины

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский фонд мира может превратиться в постоянный инструмент для поддержки Украины. В Брюсселе предлагается сделать Фонд обороны Украины.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

"Мы говорим об обязательствах по безопасности. С моей стороны это означает, что военная поддержка Украины должна быть продолжительной... во время войны и после войны", - сказал Боррель.

Главный дипломат Европейского союза не исключает, что ЕС рассмотрит возможность превращения Европейского фонда мира в Фонд обороны Украины, который в долгосрочной перспективе будет поддерживать украинские войска.

"Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины - нужно продолжать обучение, продолжать модернизацию армии", - заявил Боррель.

Что известно о фонде мира

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украине. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.

На этой неделе Евросовет увеличил финансирование фонда мира на 3,5 млрд евро до 12 млрд евро.

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Жозеп БоррельЕвросоюзВоенная помощь