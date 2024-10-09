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Не на полгода. ЕС изменил срок продления новых санкций против России

Среда 09 октября 2024 09:56
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Не на полгода. ЕС изменил срок продления новых санкций против России Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Совет Европейского Союза принял решение продлевать новый режим санкций против России каждые 12 месяцев. Таким образом, ограничения против гибридных угроз со стороны РФ будут действовать до 9 октября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Европейского Союза.

"Решение действует до 9 октября 2025 года. Настоящее решение будет постоянно пересматриваться. Оно должно быть возобновлено или изменено, если Совет ЕС сочтет, что его цели не достигнуты", - говорится в документе.

При этом отмечается, что санкции должны пересматриваться регулярно, не реже одного раза в 12 месяцев, или по настоятельной просьбе любого государства-члена, Высокого представителя или Еврокомиссии после фундаментального изменения обстоятельств.

Ранее санкции ЕС продлевались на шесть месяцев, однако 8 октября был введён новый механизм ограничительных мер. Согласно решению, сохраняется блокировка активов России и санкции против российских физических и юридических лиц. Также документом запрещается обход действующих ограничений.

Новые санкции против РФ

Журналист Рикард Йозвяк ранее сообщил, что Европейский Союз утвердил новый санкционный режим, направленный на противодействие гибридным угрозам со стороны Москвы.

2 октября послы ЕС одобрили механизм для борьбы с гибридными атаками со стороны России, который вступил в силу 8 октября.

Еще в конце июня Европейский Совет осудил все формы гибридной деятельности, усиливающейся против ЕС, его государств-членов и партнеров. Совет также призвал ускорить работу по созданию нового санкционного режима для борьбы с такими угрозами.

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