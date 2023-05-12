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ЕС предлагает прекратить транспортировку российской нефти в Германию и Польшу, - Bloomberg

Фото: ЕС предлагает прекратить транспортировку российской нефти в Германию и Польшу (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз официально предложил прекратить транспортировку российской нефти в Германию и Польшу через нефтепровод "Дружба" в рамках 11-го пакета санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, что ранее Германии и Польше разрешили продолжать получать нефть через северный участок нефтепровода "Дружба". При этом обе страны на национальном уровне уже отказались от закупок российской нефти, выполнив предварительные обещания сократить объем.

Теперь же предлагается полностью остановить транспортировку российской нефти в страны через "Дружбу". Хотя такой шаг в значительной степени символический, учитывая, что две страны почти полностью отказались от российской нефти.

Однако запрет заставил бы несколько нефтеперерабатывающих заводов заняться сложной логистикой, чтобы получить доступ к альтернативной нефти. По крайней мере, один из них, завод PCK Schwedt вблизи Берлина, был вынужден производить меньше топлива для обслуживаемого им региона.

При этом исключения, которіе разрешают потоки через южную ветвь линии, обеспечивающей Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе.

Напомним, ЕС в рамках 11-го пакета санкций хочет "дожать" российских контрабандистов нефти.

Тем временем польская компания Orlen продолжает использовать российскую нефть.

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