Польская компания Orlen продолжает пользоваться российской нефтью

Польская нефтяная компания PKN Orlen продолжает использовать российскую нефть, которая поставляется через нефтепровод "Дружба", и не подпадает под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам генерального директора PKN Orlen Даниэля Обайтека, компания все еще использует российскую нефть для чешского нефтеперерабатывающего завода группы в Литвинове, на который до сих пор не распространяются санкции.

"Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем с чешским правительством", - сказал он.

Обайтек также добавил, что российские нефтяные компании все еще поставляют в Европу нефтехимические продукты, несмотря на санкции ЕС.

"Россия не продает нефть и природный газ, но все еще торгует нефтехимическими продуктами в Европе. Она зарабатывает не только на углеводородах, но и на переработке. Не говоря уже об удобрениях и других продуктах", - сказал Обайтек.

Также гендиректор PKN Orlen отметил, запрет на поставки российской нефти стоит польской государственной нефтяной компании миллионы долларов в день, поскольку она пытается найти альтернативные источники поставок для своего чешского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, за последний год ранее неизвестная индийская компания "Gatik" стала одним из крупнейших в мире судовладельцев, перевозящих российскую нефть в Индию для "Роснефти".

Мы также сообщали, что российская нефть по-прежнему поступает в страны Европейского Союза, но через дизельное топливо из Индии.

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