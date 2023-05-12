ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС намерен додавить российских контрабандистов нефти, - Politico

Новина українською →
Брюссель, Пятница 12 мая 2023 10:22
ЕС намерен додавить российских контрабандистов нефти, - Politico Фото: Санкции ЕС ударят по российским контрабандистам нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Усилия ЕС по закрытию лазеек, позволяющих российской нефти поступать в Евросоюз, нашли широкую поддержку со стороны стран-членов. Технические аспекты 11- го пакета санкций против России обсуждались в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам трех источников издания, в настоящее время нет серьезного противодействия ужесточению мер по соблюдению действующих энергетических эмбарго - даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти.

Предварительный вариант предложений Еврокомиссии по санкционному пакету запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. Это нацелено на так называемый "теневой флот" стареющих танкеров, которые перевозят российскую нефть, поскольку ЕС запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов наряду с потолком, введенным "Большой семеркой".

У России недостаточно судов для перевозки нефти, поэтому она вынуждена использовать танкеры третьих стран для перевозки своей нефти. Согласно анализу S&P Global, большая часть этого флота принадлежит Греции. Некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили, говорится в проекте санкций.

Согласно проекту, ЕС запретит доступ в порты блока судам, которые обходят эмбарго, участвуют в схемах по перевалке нефти и обходу ценового потолка. Штрафы будут применяться к судам, отключающим свои транспондеры и GPS.

Нефтяные меры являются частью более широкого пакета санкций, который, вероятно, будет направлен против третьих стран, расширяющих торговлю с Россией, включая Китай и Иран, с приложением, в котором указаны конкретные страны и продукты. Это попытка обеспечить, чтобы более ранние раунды санкций оказали более значительное влияние на российскую экономику и помешали Кремлю вести войну в Украине.

Напомним, предложение главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен по 11-му пакету санкций против России было разослано государствам-членам. Оно направлено на закрытие лазеек в торговых ограничениях России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России
NEWS
Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - DeepState
Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - DeepState
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи