ЕС намерен додавить российских контрабандистов нефти, - Politico

Усилия ЕС по закрытию лазеек, позволяющих российской нефти поступать в Евросоюз, нашли широкую поддержку со стороны стран-членов. Технические аспекты 11- го пакета санкций против России обсуждались в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам трех источников издания, в настоящее время нет серьезного противодействия ужесточению мер по соблюдению действующих энергетических эмбарго - даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти.

Предварительный вариант предложений Еврокомиссии по санкционному пакету запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. Это нацелено на так называемый "теневой флот" стареющих танкеров, которые перевозят российскую нефть, поскольку ЕС запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов наряду с потолком, введенным "Большой семеркой".

У России недостаточно судов для перевозки нефти, поэтому она вынуждена использовать танкеры третьих стран для перевозки своей нефти. Согласно анализу S&P Global, большая часть этого флота принадлежит Греции. Некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили, говорится в проекте санкций.

Согласно проекту, ЕС запретит доступ в порты блока судам, которые обходят эмбарго, участвуют в схемах по перевалке нефти и обходу ценового потолка. Штрафы будут применяться к судам, отключающим свои транспондеры и GPS.

Нефтяные меры являются частью более широкого пакета санкций, который, вероятно, будет направлен против третьих стран, расширяющих торговлю с Россией, включая Китай и Иран, с приложением, в котором указаны конкретные страны и продукты. Это попытка обеспечить, чтобы более ранние раунды санкций оказали более значительное влияние на российскую экономику и помешали Кремлю вести войну в Украине.